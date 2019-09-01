BİST96.7180,84EURO6,42-0,55USD5,840,02ALTIN285,46-0,46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeHoroz’da son imza ISSAC SACKEY
    01.09.2019 - 07:50

    Horoz’da son imza ISSAC SACKEY

    Süper Lig’de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor’dan ön libero Isaac Sackey’i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

    Horoz’da son imza ISSAC SACKEY

    Süper Lig’de transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yukatel Denizlispor, Alanyaspor’dan ön libero Isaac Sackey’i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Ligde 4 sezondur Alanyaspor’da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, geçen yıl 21 maçta görev yaptı. Gana Milli Takımı’nda da oynayan Sackey, Çekya temsilcisi Sloven Liberec’te yetişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Altın Güvercin’ başlıyor

    ‘Altın Güvercin’ başlıyor

    Tepebaşı’nda kitap şenliği

    Tepebaşı’nda kitap şenliği

    Dopinge karşı sıfır tolerans felsefesi

    Dopinge karşı sıfır tolerans felsefesi

    Mahkûma aşçılık eğitimi verilecek

    Mahkûma aşçılık eğitimi verilecek

    Sıradaki Haber