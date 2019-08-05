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    HaberlerEgeHoroz’dan Oduwa’ya kanca
    05.08.2019 - 00:51

    Horoz’dan Oduwa’ya kanca

    Horoz’dan Oduwa’ya kanca

    Yukatel Denizlispor, sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği Bakary Sako’nun alternatifini buldu. Son olarak İsrail’in Hapoel Eran Hadera takımında forma giyen Nathan Oduwa’yı listesine aldı. Teknik Direktör Yücel İldiz’in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Nijerya asıllı İngiliz sol kanata teklifini sundu. İsrail’den ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig’e oldukça sıcak baktığı vurgulandı.

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