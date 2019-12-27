27.12.2019 - 00:00 |
Horoz’dan Tyler Boyd atağı
Süper Lig’in 16. haftasında evinde 5-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ilk yarının son haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Denizlispor’da transfer çalışmaları başladı. Yeşil siyahlıların Beşiktaşlı Tyler Boyd’u gündemine aldığı öğrenildi. Geçen yıl MKE Ankaragücü’nde oynayıp sezon başında Beşiktaş’a transfer olan ancak düzenli forma şansı bulamayan Amerikalı futbolcunun, kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi. Denizlispor’un ara transfer döneminde en az 5 futbolcu transfer etmesi bekleniyor.
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