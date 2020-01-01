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    HaberlerEge Haberleri Hoşgeldin 2020
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    01.01.2020 - 00:04 |

    Hoşgeldin 2020

    Yeni yıl, Ege’nin dört bir yanında heyecanla karşılandı. Başkanlar, çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi; 2020’nin iyi ve mutlu bir yıl olmasını diledi

    Hoşgeldin 2020

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışanlarıyla bir araya geldi, yeni yılı kutladı. Batur, “Birlikte Konak anlayışının en önemli unsurları çalışanlarımızdır. Bu dokuz aylık dönemde bizimle, bizim belediyecilik anlayışımıza uyumla çalıştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun, yapacak çok işimiz var. Bizim dayanışmamız, birlikte omuz omuza çalışmamız bu kent için çok önemli. Sizlere güveniyorum. Hepimiz kentimiz için daha çok çalışacağız. Birlikte Konak anlayışımızla yeni yıla hazırız” dedi.

    Belediye başkanlığının hata lüksü olmadığını belirten Başkan Batur, “Makamlarımız vatandaşlarımızın emanetidir. İyi işler yaparak, halkla iç içe olarak, vatandaşların isteklerini yerine getirerek bu emanetlere sahip çıkacağız. Yapılaşmada doğru anlayışları geliştirmeli, rantı halkla teslim edecek çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

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