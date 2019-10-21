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    HaberlerEge‘Hoşgeldin Bebek’ projesi Karacasu’da
    21.10.2019 - 01:17 |

    ‘Hoşgeldin Bebek’ projesi Karacasu’da

    ‘Hoşgeldin Bebek’ projesi Karacasu’da

    Karacasu Belediyesi, ‘Hoşgeldin Bebek’ uygulamasını başlattı. Başkan Zeki İnal, yeni bebek sahibi olan Musa-Fatma Sevinç çiftini ziyaret etti. Gökçen bebek için hazırlanan paketi aileye teslim eden Başkan İnal, “Vatana millete hayırlı bir evlat olsun” temennisinde bulundu. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirilen uygulamayla, yenidoğan bebeklerin gerekli ihtiyaçları karşılanacak. Öte yandan Başkan İnal, Kaymakam Ahmet Soley’le birlikte Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, Ataeymir Mahallesi’nde düzenlenen çocuk şenliğine katıldı, miniklerin eğlencesine eşlik etti. Çocuklar, Hacıvat-Karagöz gölge oyununun ardından alandaki şişme oyuncakların keyfini çıkardı.

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