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    25.12.2019 - 01:20 |

    Hukuk camiası buluştu

    Avukat Esra Coşkan ve Kerem Vardar’ın Alsancak Dominik Caddesinde hizmete sunduğu Coşkan- Vardar Avukatlık Bürosu’nun açılışında hukuk camiası bir araya geldi.

    Hukuk camiası buluştu

    Davetlilere katılımlarından ötürü teşekkür eden Avukat Vardar, Alsancak’ın kentin cazibe merkezi olduğunu belirtti, burayı müvekkil çevresi ile etkileşimde olmaları nedeniyle tercih ettiklerini dile getirdi.

    Hukuk camiası buluştu



    Yaklaşık 200 kişinin katıldığı açılışta, Vardar ile Coşkan, kurdeleyi Uşkay Hukuk Bürosu kurucusu Perihan Uşkay ve Sürücü Hukuk Bürosu kurucusu Mehmet Sürücü’yle kesti.

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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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