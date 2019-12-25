25.12.2019 - 01:20 |
Hukuk camiası buluştu
Avukat Esra Coşkan ve Kerem Vardar’ın Alsancak Dominik Caddesinde hizmete sunduğu Coşkan- Vardar Avukatlık Bürosu’nun açılışında hukuk camiası bir araya geldi.
Davetlilere katılımlarından ötürü teşekkür eden Avukat Vardar, Alsancak’ın kentin cazibe merkezi olduğunu belirtti, burayı müvekkil çevresi ile etkileşimde olmaları nedeniyle tercih ettiklerini dile getirdi.
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı açılışta, Vardar ile Coşkan, kurdeleyi Uşkay Hukuk Bürosu kurucusu Perihan Uşkay ve Sürücü Hukuk Bürosu kurucusu Mehmet Sürücü’yle kesti.
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