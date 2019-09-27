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    HaberlerEgeHünnap fidanları yüzleri güldürdü
    27.09.2019 - 01:34 |

    Hünnap fidanları yüzleri güldürdü

    MANİSA’nın Demirci ilçesinde, 4 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan hünnap fidanları meyve vermeye başladı.

    Hünnap fidanları yüzleri güldürdü

    Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan kırsal Söğükçük Mahallesi’ndeki hünnap üretecilerini bahçelerinde ziyaret etti. Hünnap üretiminin merkezi konumunda bulunan kırsal Söğütçük Mahallesi Muhtarı Mustafa Çiftçi, bu yıl 60 tona yakın ürünü ihraç edeceklerini söyledi. l DHA

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