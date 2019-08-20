20.08.2019 - 02:36
Hüsnü Arkan, tarihi kalede söyleşi yaptı
YAZAR, müzisyen ve şair Hüsnü Arkan, İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen kitap günleri kapsamında söyleşiye katıldı.
Tarihi Beşkapılar Kalesi’ndekie tkinliğe Arkan’ın sevenleri büyük ilgi gösterdi. Foçalılar, yaşamının bir bölümünü Foça’da geçiren ve günlük yaşamlarında sıkça rastladıkları Arkan’a, müzik ve edebiyat alanındaki çalışmalarının yanı sıra merak ettikleri konularda da sorular yöneltti. l İZMİR DHA
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