Hüsnü Arkan, tarihi kalede söyleşi yaptı

Tarihi Beşkapılar Kalesi’ndekie tkinliğe Arkan’ın sevenleri büyük ilgi gösterdi. Foçalılar, yaşamının bir bölümünü Foça’da geçiren ve günlük yaşamlarında sıkça rastladıkları Arkan’a, müzik ve edebiyat alanındaki çalışmalarının yanı sıra merak ettikleri konularda da sorular yöneltti. l İZMİR DHA