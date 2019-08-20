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    HaberlerEgeHüsnü Arkan, tarihi kalede söyleşi yaptı
    20.08.2019 - 02:36

    Hüsnü Arkan, tarihi kalede söyleşi yaptı

    YAZAR, müzisyen ve şair Hüsnü Arkan, İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen kitap günleri kapsamında söyleşiye katıldı.

    Hüsnü Arkan, tarihi kalede söyleşi yaptı

    Tarihi Beşkapılar Kalesi’ndekie tkinliğe Arkan’ın sevenleri büyük ilgi gösterdi. Foçalılar, yaşamının bir bölümünü Foça’da geçiren ve günlük yaşamlarında sıkça rastladıkları Arkan’a, müzik ve edebiyat alanındaki çalışmalarının yanı sıra merak ettikleri konularda da sorular yöneltti. l İZMİR DHA

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