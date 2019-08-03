BİST99.679-2,18EURO6,18-0,59 USD5,56-0,82ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Huzur hakkı almıyorum’
    03.08.2019 - 04:00

    ‘Huzur hakkı almıyorum’

    Konak Belediyesi’nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında AK Parti’nin soru önergesini yanıtlayan Başkan Abdül Batur, “MERBEL şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alıyorum, ancak huzur hakkı ücreti almıyorum” dedi.

    ‘Huzur hakkı almıyorum’

    İlk oturumda belediye şirketlerinde kimlerin görev aldığı gündeme geldi. Başkan Batur, belediyenin iki şirketi olduğunu belirtti, “Biz devletten maaş alıyoruz. Diğer arkadaşlarımız 2 bin 500 lira alıyor. Daha önce 2 bin 900 lira olan miktarı biz düşürmeyi uygun gördük” dedi.

    Kardeş şehir girişimi

    Belediye Başkanı Batur, Büyükşehir Belediyesi’yle kentte bir temizlik kampanyası yapacaklarını ve buna ‘İzmir’e Toz Kondurmuyoruz’ sloganıyla kentin çeperlerinden başlayacaklarını söyledi. Batur, “İlk olarak Kadifekale’den başladık. Konak Belediyesi temizlik ekipleri, her Cumartesi bir bölgeyi 100 kişilik bir ekiple temizliyor. Bu hafta da Kadriye Mahallesi’nde olacağız” dedi.

    Toplantıda, Konak ile Tunceli’nin Ovacık Belediyesi’nin kardeş şehir olması için girişimler başlatılmasına karar verildi.

    Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye, BMGK'da YPG/PKK'nın "meşrulaştırılmaması" çağrısı yaptı

    Türkiye, BMGK'da YPG/PKK'nın "meşrulaştırılmaması" çağrısı yaptı

    Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

    Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

    Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu

    Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu

    Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

    Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

    Sıradaki Haber