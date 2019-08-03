‘Huzur hakkı almıyorum’

İlk oturumda belediye şirketlerinde kimlerin görev aldığı gündeme geldi. Başkan Batur, belediyenin iki şirketi olduğunu belirtti, “Biz devletten maaş alıyoruz. Diğer arkadaşlarımız 2 bin 500 lira alıyor. Daha önce 2 bin 900 lira olan miktarı biz düşürmeyi uygun gördük” dedi.

Kardeş şehir girişimi

Belediye Başkanı Batur, Büyükşehir Belediyesi’yle kentte bir temizlik kampanyası yapacaklarını ve buna ‘İzmir’e Toz Kondurmuyoruz’ sloganıyla kentin çeperlerinden başlayacaklarını söyledi. Batur, “İlk olarak Kadifekale’den başladık. Konak Belediyesi temizlik ekipleri, her Cumartesi bir bölgeyi 100 kişilik bir ekiple temizliyor. Bu hafta da Kadriye Mahallesi’nde olacağız” dedi.

Toplantıda, Konak ile Tunceli’nin Ovacık Belediyesi’nin kardeş şehir olması için girişimler başlatılmasına karar verildi.