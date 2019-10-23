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    HaberlerEgeHuzur Hakları Mehmetçik’e
    23.10.2019 - 00:36 |

    Huzur Hakları Mehmetçik’e

    Merkezefendi Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için olağanüstü toplandı.

    Huzur Hakları Mehmetçik’e

    Oturumda, Huzur Hakkı’nın Mehmetçik Vakfı’na bağışlanması için önerge verildi. Önerge, oybirliğiyle kabul edildi. Günün birlik ve beraberlik günü olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Mehmetçik bizim gözbebeğimizdir” diye konuştu.

    Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.
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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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