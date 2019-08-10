İbadethaneler temizlendi

Ege kentlerinde bayram hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerde vatandaşların rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla temizlik çalışması yapıyor. Camilerde halılar temizleniyor, pencereler siliniyor, tozlar alınıyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Camilerimiz bayrama hazırlanıyor” dedi.