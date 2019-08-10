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    HaberlerEgeİbadethaneler temizlendi
    10.08.2019 - 02:00

    İbadethaneler temizlendi

    İbadethaneler temizlendi

    Ege kentlerinde bayram hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerde vatandaşların rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla temizlik çalışması yapıyor. Camilerde halılar temizleniyor, pencereler siliniyor, tozlar alınıyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Camilerimiz bayrama hazırlanıyor” dedi.

    Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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