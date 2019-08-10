10.08.2019 - 02:00
İbadethaneler temizlendi
Ege kentlerinde bayram hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerde vatandaşların rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla temizlik çalışması yapıyor. Camilerde halılar temizleniyor, pencereler siliniyor, tozlar alınıyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Camilerimiz bayrama hazırlanıyor” dedi.
Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.