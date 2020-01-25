25.01.2020 - 03:56 |
İçme suyu sorununa son
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nce maliyeti karşılanan İkizdere Barajı’ndan Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’ne içme suyu verilmeye başlandı.
350 milyon lira yatırım maliyetiyle hayata geçen dev yatırım hakkında bilgi veren Başkan Özlem Çerçioğlu, “Efeler, Koçarlı, İncirliova ile 30 yerleşim yerlerinde uzun yıllar boyunca içme suyu çerçevesinde sorun yaşanmayacak” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.