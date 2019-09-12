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    HaberlerEge İçmimarlara mesleki yenilenme fırsatı
    12.09.2019 - 07:50

    İçmimarlara mesleki yenilenme fırsatı

    Yaşar Üniversitesi ile İçmimarlar Odası İzmir Şubesi arasında lisansüstü programları için işbirliği protokolü yenilendi.

    İçmimarlara mesleki yenilenme fırsatı

    Yaşar Üniversitesi ile İçmimarlar Odası İzmir Şubesi arasında lisansüstü programları için işbirliği protokolü yenilendi. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleştirilen törende imzaları Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile İçmimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi attı. Yaşar Üniversitesi’nin belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduğunu belirten Rektör Dinçer, İçmimarlar Odası üyelerinin de yeni bilgilerle mesleki yenilenme fırsatı yakalayacaklarını söyledi. Öğrencileri daha eğitim alırken sektöre hazırlamak için Yaşar Üniversitesi ile birçok ortak etkinlik ve işbirliği yaptıklarını ifade eden Tülin Gazi de, protokol kapsamında oda üyeleri ve birinci derece yakınlarının, üniversitenin Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerindeki lisansüstü eğitim programlarında çeşitli imkanlardan faydalanabileceğini kaydetti.

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