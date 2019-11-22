İda Biomatrix Zeytinalanı’nda

2008 yılında Almanya’nın Friedrichshafen kentinde girişimci Dilek Yaltı tarafından kurulan İda Biomatrix, ikinci şubesini Urla Zeytinalanı’nda hizmete açtı. Parapisikoloji ve bio enerji uzmanı Yaltı, “İlk şubemizi 2017’de Güzelyalı’da açtık. Yeni şubemiz 10 dönüm orman içinde bulunuyor. Misafirlerimize ormanda yürüyüşler, tuval üzerine ebruli çalışması, yoga, qhi gong gibi çalışmaların yanı sıra bacak kısalığı ve omurga düzeltme seansları ve aura cerrahisi seansları uyguluyoruz. Acı hissetmeden skolyoz, bel fıtığı, kanser, ms ve benzeri kronik rahatsızlıklara çare buluyoruz” dedi.