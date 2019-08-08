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    HaberlerEgeİdil Biret Festivali renk kattı
    08.08.2019 - 02:14

    İdil Biret Festivali renk kattı

    İdil Biret Festivali renk kattı

    ÜNLÜ piyano virtüözü İdil Biret, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde düzenlenen İdil Biret Müzik Festivali’nin ilk gününde Marmaris Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Başkan Osman Gürün, “İdil Biret Cumhuriyet devrimlerinin en güzel örneklerinden biri” dedi. Festival bugün son buluyor.

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