08.08.2019 - 02:14
İdil Biret Festivali renk kattı
ÜNLÜ piyano virtüözü İdil Biret, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde düzenlenen İdil Biret Müzik Festivali’nin ilk gününde Marmaris Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Başkan Osman Gürün, “İdil Biret Cumhuriyet devrimlerinin en güzel örneklerinden biri” dedi. Festival bugün son buluyor.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.