İduğ, çağrı merkezinde

7/24 hizmet veren (0 232) 999 19 19 numaralı çağrı merkezine gelen aramaları yanıtlayan Başkan İduğ, sorulara bilgisi dahilinde doğrudan cevap verdi. İduğ, kendisini tanıttığı bir vatandaşa; “Belediye başkanı olmak her şeyi bilmeyi değil, bilenlerle çalışmayı gerektirir. Ben bu vizyonla çalışıyorum” diyerek ilgili birime yönlendirdi. Başkan İduğ, yüzyüze görüşme talebinde bulunan bir vatandaşı da randevu alması için Özel Kalem Müdürlüğü’ne bağladı.

Vatandaşlarla ileşitim kurarken belediyenin her biriminde kurumsal bir dil kullanması gerektiğini belirten Başkan Mustafa İduğ, “Sizler çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bornova Belediyesi’ni temsil ediyor, vatandaşlarla doğrudan iletişim kuruyorsunuz” dedi.