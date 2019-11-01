İduğ çiftinden vals gösterisi

Cumhuriyet’in 96. yılı için hazırlanan gecede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katıldığı son Cumhuriyet Balosu’nun canlandırıldığı tiyatral gösteri büyük ilgi gördü. Sahnede Başkan İduğ da eşi Ufuk İduğ ile dans ederek gösteriye eşlik etti.