01.11.2019 - 01:13 |
İduğ çiftinden vals gösterisi
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde gerçekleşen Cumhuriyet Balosu’na katıldı.
Cumhuriyet’in 96. yılı için hazırlanan gecede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katıldığı son Cumhuriyet Balosu’nun canlandırıldığı tiyatral gösteri büyük ilgi gördü. Sahnede Başkan İduğ da eşi Ufuk İduğ ile dans ederek gösteriye eşlik etti.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.