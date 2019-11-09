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    HaberlerEge Haberleri İduğ’un vizyon projelerine ödül
    09.11.2019 - 02:02 |

    İduğ’un vizyon projelerine ödül

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Su ve Çevre Konferansı Ödülleri’nde Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un iki vizyon projesi; Dijital Sınıf ve Altın Bilezik, En İyi Vizyon Projesi Ödülü’ne layık görüldü.

    İduğ’un vizyon projelerine ödül

    Eğitim alanındaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak Dijital Sınıf ve istihdama katkı sağlayacak Altın Bilezik projeleriyle Dijital Belediyecilik ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde kazanılan ödülü, Başkan İduğ aldı. Türkiye’nin en önemli iki sorunun eğitim ve istihdam olduğuna dikkat çeken İduğ, projelerle bunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.

     

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