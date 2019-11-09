İduğ’un vizyon projelerine ödül

Eğitim alanındaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracak Dijital Sınıf ve istihdama katkı sağlayacak Altın Bilezik projeleriyle Dijital Belediyecilik ve Sosyal Sorumluluk kategorisinde kazanılan ödülü, Başkan İduğ aldı. Türkiye’nin en önemli iki sorunun eğitim ve istihdam olduğuna dikkat çeken İduğ, projelerle bunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirdi.