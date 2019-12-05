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    HaberlerEge Haberleri İhaleler, canlı olarak yayınlanacak
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    06.12.2019 - 00:01 |

    İhaleler, canlı olarak yayınlanacak

    İhaleler, canlı olarak yayınlanacak

    Bayraklı Belediyesi’nin Meclis toplantısı aralık ayı ilk oturumunda üyelerine seslenen Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyede ihalelerin artık şeffaf olacağını duyurdu. Bu amaçla ihale komisyonu oluşturulacağını dile getiren Başkan Sandal, “Bundan sonraki ihale süreçlerini canlı yayınlayacağız. Nasıl biz burada meclisleri canlı yayın veriyorsak, bu tür işlemler de canlı yayında kamuoyunun bilgisi dahilinde yapılacak” diye konuştu.

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