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    HaberlerEgeİhracat Akademisi ikinci kez başlıyor
    02.08.2019 - 01:26

    İhracat Akademisi ikinci kez başlıyor

    İhracat Akademisi ikinci kez başlıyor

    Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) işbirliğiyle geçen yıl ilki gerçekleştirilen ‘İhracat Akademi Eğitim Programı’nın ikincisi başlıyor.

    Hacim genişleyecek

    KOBİ’ler bu programla ihracatı öğrenirken, yeni pazarlarla açılarak iş hacimlerini artırıyor. 20 Ağustos-26 Eylül günleri arasında yapılacak eğitim programında şirketlerin kendilerini tanımaları, nerede olduklarını, ne yapabileceklerini ve dış ticarete ne kadar hazık olduklarını bilmeleri ve dönüşümü bu dinamiklerle sağlayabilmeleri hedefleniyor. İhracatın KOBİ’ler için can simidi olduğunu belirten BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, “Ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri ihracattır. Şirketlerimize bu konuda destek olmaktan mutluyuz” dedi.

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