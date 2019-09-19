İhracat Akademisi ülkeye yayılıyor

Ege Bölgesi’nde üretim yapan firmaların üretimlerinin en az yüzde 50’sini ihraç edebilecek altyapıya kavuşmalarını hedefleyen EİB ile BASİFED’in ortaklaşa düzenlediği İhracat Akademisi Eğitim Programı, diğer illere ve kuruluşlara da örnek oldu. Akademinin 2018 programının son derece başarılı olduğunu, katılan 30 kursiyerin ihracat mevzuatı, pazarlama ve diğer konularda yararlı bilgiler edindiğini dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Şu an ikincisini gerçekleştirdiğimiz programımız da başarılı olacak diye düşünüyorum. Diğer ihracatçı birlikleri ile akademinin tüm programını paylaşmaya hazırız” dedi.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ise, TÜRKONFED üyeleriyle akademi faaliyetini paylaştıklarını ve başka il ve bölgelerdeki federasyonların da ihracat akademisi kuracağını belirtti.