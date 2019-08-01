İhracat verilerini İzmir’de açıklayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Temmuz ayı ihracat rakamlarını yarın 11.00’de İzmir Swissôtel Grand Efes Salonu’nda düzenleyecekleri basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak. Aynı gün 14.30’da da otelin Smyrna Salonu’nda TİM Ege Meclisi Toplantısı düzenlenecek.

Ege meclisi de yapılacak

TİM tarafından 2019 yılı faaliyetleri kapsamında ilki Gaziantep’te, ikincisi Erzurum’da, üçüncüsü de Ordu’da yapılan Bölgesel Meclis Toplantıları’nın dördüncüsü TİM Ege Meclisi adıyla İzmir’de düzenlenecek.