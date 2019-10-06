İhracatın inceliğini herkes öğrenmeli

Gelişimin gençlerle gerçekleşeceğini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Kendine güveni ve enerjisi yüksek, yeni teknolojilere hakim, dünya ile iletişimi olan genç bir kuşak geliyor, onları belirli alanlarda uzmanlaştırıp hedeflerimize ulaşabiliriz” diye konuştu. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen de, ihracatın ülke ekonomisine verdiği büyük katkıya dikkat çekti, “Tüm girişimcilerin ihracatın inceliklerini öğrenmesi gerekiyor” dedi.