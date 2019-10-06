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    HaberlerEgeİhracatın inceliğini herkes öğrenmeli
    06.10.2019 - 02:08 |

    İhracatın inceliğini herkes öğrenmeli

    Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) işbirliğinde kurulan İhracat Akademisi, ikinci mezunlarını verdi.

    İhracatın inceliğini herkes öğrenmeli

    Gelişimin gençlerle gerçekleşeceğini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Kendine güveni ve enerjisi yüksek, yeni teknolojilere hakim, dünya ile iletişimi olan genç bir kuşak geliyor, onları belirli alanlarda uzmanlaştırıp hedeflerimize ulaşabiliriz” diye konuştu. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen de, ihracatın ülke ekonomisine verdiği büyük katkıya dikkat çekti, “Tüm girişimcilerin ihracatın inceliklerini öğrenmesi gerekiyor” dedi.

     

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