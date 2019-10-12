İhracatın yüzde 15’i Pınar’dan

Türkiye’nin su ihracatının yaklaşık yüzde 15‘ini tek başına yapan Pınar Su ve İçecek, yeni ürünlerini, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda Fuarı’nda tanıttı.Pınar Frii, Soğuk Çay, Gazoz, Pınar Su ve Pınar Gazlı Su ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yeni pazarlar

Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, “Sağlıklı yaşam trendinin yükselmesiyle daha düşük şeker oranına sahip, daha düşük kalorili, beslenmeyi destekleyen ürünlere ilgi artıyor. Toplam satışlarımızın yüzde 11’ini yurtdışı pazarlara yapıyoruz. Üretmeye başladığımız katma değerli içecek ürün çeşitleriyle başta aktif olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz. Yeni fonksiyonel içecekler “Yeni Nesil Yaşam Pınarım’’ ürünlerimiz ile birlikte, ihracattaki başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz.” dedi.