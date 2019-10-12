BİST99.0280,25EURO6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeİhracatın yüzde 15’i Pınar’dan
    12.10.2019 - 00:58 |

    İhracatın yüzde 15’i Pınar’dan

    İhracatın yüzde 15’i Pınar’dan

    Türkiye’nin su ihracatının yaklaşık yüzde 15‘ini tek başına yapan Pınar Su ve İçecek, yeni ürünlerini, Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda Fuarı’nda tanıttı.Pınar Frii, Soğuk Çay, Gazoz, Pınar Su ve Pınar Gazlı Su ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

    Yeni pazarlar

    Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, “Sağlıklı yaşam trendinin yükselmesiyle daha düşük şeker oranına sahip, daha düşük kalorili, beslenmeyi destekleyen ürünlere ilgi artıyor. Toplam satışlarımızın yüzde 11’ini yurtdışı pazarlara yapıyoruz. Üretmeye başladığımız katma değerli içecek ürün çeşitleriyle başta aktif olduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyada yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz. Yeni fonksiyonel içecekler “Yeni Nesil Yaşam Pınarım’’ ürünlerimiz ile birlikte, ihracattaki başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
    daha fazla video için
    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

    Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    Sıradaki Haber