Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Sial Middle East 2019 Fuarı’na katıldıklarını belirten birlik Başkanı Bedri Girit, “Nüfusun alım gücü yüksek ve kaliteli ürün istiyor. Ayrıca emirlikler yatırımcılara büyük avantajlar sunuyor. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksek. Ayrıca ihracatçılarımızın helal sertifikası almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.