30.12.2019 - 00:03 |
İhracatta hedef Ortadoğu
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ortadoğu pazarındaki konumlarını korumak ve güçlendirmek için harekete geçti.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Sial Middle East 2019 Fuarı’na katıldıklarını belirten birlik Başkanı Bedri Girit, “Nüfusun alım gücü yüksek ve kaliteli ürün istiyor. Ayrıca emirlikler yatırımcılara büyük avantajlar sunuyor. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksek. Ayrıca ihracatçılarımızın helal sertifikası almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.