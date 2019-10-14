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    HaberlerEgeİhtiyaç sahipleri için Efesim Kart
    14.10.2019 - 07:50 |

    İhtiyaç sahipleri için Efesim Kart

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ‘Filiz İle 5 Hedef 50 Proje Yolunda 6 Ay’ sunumuyla göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmaları ve başlayan projelerini anlattı.

    İhtiyaç sahipleri için Efesim Kart

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ‘Filiz İle 5 Hedef 50 Proje Yolunda 6 Ay’ sunumuyla göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmaları ve başlayan projelerini anlattı. Görevde bulunduğu altı ay süresince çevreyle alakalı önemli adımlar attıklarını belirten Sengel, “Şirince’de açılması planlanan mermer ocağına ilişkin tüm partiler ve sivil toplum örgütleriyle bir toplantı yaptık. Tam dava açacakken karar geri çekildi ve Şirince’yi kurtardık. Küçük Menderes’de yaşanan balık ölümleri sonrasında arıtma sözü aldık” dedi. Efes Selçuk’ta oluşturulan tarım politikası hakkında da bilgi veren Başkan Sengel, “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduk. Efes Selçuk Gökçealan’ın Osmanca üzümünün markasını, coğrafi işaretini almak için müracaat ettik. Kadınların üretime dahil edilmesi ve para kazanması için Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurduk” diye konuştu.

    Toprak Okulu ve Tohum Merkezi

    Efes Tarlası’nı oluşturduklarını burada doğal ürünlerin yetiştirildiğini söyleyen Başkan Sengel, “Onların tohumlarını alıyoruz. Daha sonrasında da Toprak Okulu ve Tohum Merkezimizi açıyoruz. “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız içinde Efeslim Kart dağıtacağız. Bu kartla ilçemizdeki esnaftan alışveriş yapabilecekler. Ayrıca çocuklarımızı da unutmadık. Gazi Çocuk Kafe 20 Kasım’da açılacak” dedi.

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