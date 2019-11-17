17.11.2019 - 01:17 |
İhtiyaç sahipleri için giysi kumbarası
Edremit Belediyesi, şehrin farklı noktalarına 26 adet ikinci el ayakkabı ve giysi kumbarası yerleştirdi.
Kumbaralar haftada bir gün açılarak ayrıştırılacak. Kullanılabilir durumdaki giysiler yıkanıp ütülenecek ve Edremit Belediyesi Sosyal Market’te ihtiyaç sahipleriyle buluşturulacak. Başkan Selman Hasan Arslan, kullanılamayacak durumdaki kıyafetlerin Bursa’daki Öztürk Geri Dönüşüm Tesisleri’nde doğaya kazandırılacağını söyledi.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.