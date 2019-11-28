İhtiyaç sahiplerine ücretsiz temizlik

Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşların evlerini temizliyor. Odalar, dolaplar, zemin, tuvalet ve banyo dahil hanenin her bölgesini dezenfekte eden ekipler, ev eşyalarının düzenini yapıyor, evi temizlenmiş olarak teslim ediyor. İhtiyaç sahiplerinin her zaman destekçileri olduklarını vurgulayan Başkan Ali Kemal Deveciler, “Vatandaşlarımızın gülen yüzleri bizi mutlu ediyor” dedi.