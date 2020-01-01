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    HaberlerEge Haberleri İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzattılar
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    01.01.2020 - 00:03 |

    İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzattılar

    İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzattılar

    Uşak Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre sokakta yaşayan, yardıma muhtaç kişileri gören vatandaşların Alo 153 ve WhatsApp iletişim hattından belediyeye ulaşmaları talep edildi. Belediye, çeşitli noktalara yerleştirdiği ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’yla da sokakta yaşayan can dostların karnını doyuruyor.

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