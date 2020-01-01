01.01.2020 - 00:03 |
İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzattılar
Uşak Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre sokakta yaşayan, yardıma muhtaç kişileri gören vatandaşların Alo 153 ve WhatsApp iletişim hattından belediyeye ulaşmaları talep edildi. Belediye, çeşitli noktalara yerleştirdiği ‘Bayat Ekmek Toplama Kutuları’yla da sokakta yaşayan can dostların karnını doyuruyor.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.