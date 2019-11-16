16.11.2019 - 07:50 |
‘İhtiyaç sahiplerinin daima yanındayız’
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ‘Şeffaf Belediyecilik’ anlayışı kapsamında, göreve geldikleri süre boyunca 31 bin 530 ihtiyaç sahibi vatandaşa, 749 bin 272 lira değerinde yardım yapıldığını açıkladı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ‘Şeffaf Belediyecilik’ anlayışı kapsamında, göreve geldikleri süre boyunca 31 bin 530 ihtiyaç sahibi vatandaşa, 749 bin 272 lira değerinde yardım yapıldığını açıkladı. Başkan Dutlulu, yardım yaparken insan onurunu zedelemeden, büyük hassasiyetle hareket ettiklerini dile getirdi.
Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.