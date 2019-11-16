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    HaberlerEge Haberleri‘İhtiyaç sahiplerinin daima yanındayız’
    16.11.2019 - 07:50 |

    ‘İhtiyaç sahiplerinin daima yanındayız’

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ‘Şeffaf Belediyecilik’ anlayışı kapsamında, göreve geldikleri süre boyunca 31 bin 530 ihtiyaç sahibi vatandaşa, 749 bin 272 lira değerinde yardım yapıldığını açıkladı.

    ‘İhtiyaç sahiplerinin daima yanındayız’

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ‘Şeffaf Belediyecilik’ anlayışı kapsamında, göreve geldikleri süre boyunca 31 bin 530 ihtiyaç sahibi vatandaşa, 749 bin 272 lira değerinde yardım yapıldığını açıkladı. Başkan Dutlulu, yardım yaparken insan onurunu zedelemeden, büyük hassasiyetle hareket ettiklerini dile getirdi.

    Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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