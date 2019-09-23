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    HaberlerEge İki açılış birden
    23.09.2019 - 07:50 |

    İki açılış birden

    Ege Bölgesi’nin lider mağaza zincirlerinden Muharrem Pehlivanoğlu, hem 58. mağazasını hem de kısa bir süre önce yapımını tamamladığı, satışına başlanan ‘Ayrancılar Center’ı açmanın gururunu yaşadı.

    İki açılış birden

    Ege Bölgesi’nin lider mağaza zincirlerinden Muharrem Pehlivanoğlu, hem 58. mağazasını hem de kısa bir süre önce yapımını tamamladığı, satışına başlanan ‘Ayrancılar Center’ı açmanın gururunu yaşadı. Açılışa Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Pehlivanoğlu, Hakan Pehlivanoğlu, Aslı Pehlivanoğlu Sandalcı ve Ayrancılar halkı katıldı.
    Açılış konuşmasını yapan Muharrem Pehlivanoğlu, “Marketçilik sektöründe 40. yılımızı kutluyoruz. 2020 yılı için büyüme planlarımızı yaptık. Et ve şarküteri reyonlarımızda Türkiye’nin en kaliteli ürünlerini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Ayrıca Ayrancılar mağazasının grup firmalarında ‘Muharrem Pehlivanoğlu Yapı-İnşaat’ın projesini tamamlayıp satışlarımıza başladık” dedi. Yapımı kısa süre önce biten, Muharrem Pehlivanoğlu Yapı-İnşaat tarafından yapılan Ayrancılar Center; 2 bloktan 35 daireden oluşuyor. 130-140-150-160-170 metrekarelik lüks dairelerin bulunduğu Ayrancılar Center’ın diğer bir özelliği de bölgenin tek kapalı otoparkı olan projesi olması.

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