26.01.2020 - 00:00 |
İki ay trafiğe kapalı olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Mithatpaşa Caddesi üzerinden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na trafik akışını sağlayan 19/1 Sokak yarın trafiğe kapatılıyor. ESHOT Genel Müdürlüğü de çalışmalar nedeniyle bazı otobüs hatlarının güzergâhında değişiklik yaptı.
Güzergâhlar değişti
5, 6, 7, 24, 25 ve 480 numaralı otobüsler; Fahrettin Altay Meydanı’nı takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak Üçkuyular İskelesi’ne ulaşacak. 486 ve 945 numaralı otobüsler, Fahrettin Altay Meydanı’nı takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak Üçkuyular İskelesi’ne ulaşacak. 510 numaralı otobüs ise, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak otoyol güzergâhına devam edecek. 202 numaralı Cumhuriyet Meydanı Havalimanı otobüsü de, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı güzergâhına devam edecek.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.