İki ay trafiğe kapalı olacak

Güzergâhlar değişti

5, 6, 7, 24, 25 ve 480 numaralı otobüsler; Fahrettin Altay Meydanı’nı takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak Üçkuyular İskelesi’ne ulaşacak. 486 ve 945 numaralı otobüsler, Fahrettin Altay Meydanı’nı takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak Üçkuyular İskelesi’ne ulaşacak. 510 numaralı otobüs ise, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak otoyol güzergâhına devam edecek. 202 numaralı Cumhuriyet Meydanı Havalimanı otobüsü de, Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesi’ni kullanarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı güzergâhına devam edecek.