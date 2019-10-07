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    HaberlerEgeİki başkandan temizlik
    07.10.2019 - 07:50 |

    İki başkandan temizlik

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İzmir’e toz kondurmuyoruz” sloganıyla kentin 11 ilçesinde başlattığı temizlik seferberliği sürüyor.

    İki başkandan temizlik

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “İzmir’e toz kondurmuyoruz” sloganıyla kentin 11 ilçesinde başlattığı temizlik seferberliği sürüyor. Her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam eden mıntıka temizliğine, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi temizlik ekipleriyle gönüllü vatandaşlar katılıyor. Geçtiğimiz hafta Karabağlar’ın üç mahallesinde temizlik çalışmalarına katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, bu kez Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile birlikte Gıda Çarşısı’nı temizledi. İki başkan, ellerine faraş ve süpürge aldı, yerleri süpürdü; çöp topladı.

    Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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    7 Ekim 2019 Magazin Bülteni7 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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