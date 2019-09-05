İki bin kişilik yurt bir yıl sonra hazır

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın kampüs içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kapasitesinin artırılmasına yönelik girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı yurt inşaatı hızla sürüyor. Yurt inşaatında incelemelerde bulunan Rektör Budak, 2 etaptan oluşan yurt inşaatlarının ilk etabının 1 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını dile getirdi. Projenin ilk etabının 2 bin kişi kapasiteli olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, şunları söyledi:

“Bu yurdun tamamlanmasının ardından 2’nci etabın yapımına başlanacak. Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim almaları, yiyecek ve barınma gibi ihtiyaçları bizler için çok önemli. Toplamda 6 bin kişi kapasiteli projenin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor.

Parkur oluşturulacak

Yurt inşaatlarının tamamlanmasıyla öğrencilerimizin barınma sorunu büyük ölçüde çözülecek.” Projede, içinde tuvalet ve banyosu bulunan 3’er kişilik odalar, toplam 624 kişilik yemekhane, 418 kişilik konferans salonu, sergi- fuaye salonu, çok amaçlı toplantı salonu, çamaşırhane, sığınak, market, kuaför, mescit, ayakkabı tamircisi, revir, doktor odası ve ofis gibi alanlar olacak. Bahçede ise öğrencilerin sosyal ve spor aktivitelerine katkı sağlayabilecek parkurlarla mahaller düşünülüyor.

Can dostlar için tedavi istasyonu kuruldu

Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu’nun girişimleri ve Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın katkılarıyla kampüsteki hayvanların tedavi ve bakımlarını yapabilmek amacıyla tedavi istasyonu kuruldu. Hayvan Hakları Topluluğu Başkanı Aysel Bora, tedavi istasyonunun bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi, “Can dostlarımızın bakımlarını ve tedavilerini burada yapacağız. Sağlıklarına kavuşan can dostlarımızı yerlerine bırakacağız” dedi.