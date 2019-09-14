14.09.2019 - 03:41 |
İki bin teknenin atıkları toplandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahillerini ziyaret eden teknelerin atıklarını topladı.
Altı tekneyle atıkları toplayan Büyükşehir Belediyesi 2018 ve 2019 yılının 8 aylık dönemine kadar sahillerde 2 bin 597 tekneye hizmet verdi. 20 aylık dönemde teknelerden 3 milyon 730 bin 147 litre atık su, 10 bin 924 litre sintine, 2 bin 201 litre atık yağ ve 79 bin 714 poşet katı atık toplandı.
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