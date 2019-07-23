İki büyük müjde

Önceki gün Bayraklı’yı karış karış gezip belediyenin projelerini dinleyen Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer Altınyol’un yer altına alınması ve tramvay fikirlerini uygulanabilir buldu, destek vereceklerini belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’yi ağırladı. Önce planladıkları projeleri anlatan ardından Soyer’le ilçeyi karış karış gezen Başkan Sandal; Özkanlar Pazar Yeri, Altınyol’un yer altına alınması, Bayraklı’dan geçmesi planlanan yeni tramvay hattı, Doğançay Dünya Çocuk ve Gençlik Merkezi, kültür ve spor tesisleri, sosyal donatı alanları, kavşak ve meydan düzenlemeleri gibi birçok çalışmayla ilgili destek istedi. Başkanların fikir alışverişi yaptığı görüşmeden, müjdeli haberler geldi.

Projelerden etkilendiğini ve İzmir’in genelindeki sorunlara da çözüm sunduğunu belirten Başkan Soyer, Bayraklı’yı denizle buluşturup trafik sorununu çözecek Altınyol’a battı-çıktının uygulanabilirliğine bakıp üzerinde çalışacaklarını belirtti. Ulaşım master planında uygun görülmediği için yer almayan ancak gelinen süreçte Bayraklı’da ihtiyaç olarak görülen, Bornova’ya kadar gidecek 7 kilometrelik tramvay hattı fikrini değerlendireceklerini belirten Gökçe de, “Bununla ilgili fizibilite çalışması yapılması gerekiyor. Sakarya Caddesi veya Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinden geçebilir” dedi.

Yarışma ve çalıştaylar

Bayraklı Belediyesi’nin üzerinde en fazla çalıştığı ‘Doğançay Çocuk ve Gençlik Merkezi’ projesinin çok güzel bir fikir olduğunu belirten Başkan Soyer, “Çocukların, gençlerin doğayla iç içe olabileceği, hayatı öğreneceği, sanat ve sporla buluşacağı bir alan olmalı. Bunun için bir proje yarışması yapalım ve ona göre planlayalım. İlçedeki kanal ve derelerin temizlenip sosyal yaşam alanına dönüştürülmesiyle ilgil de Büyükşehir bir yarışma başlatsın. Sonuca göre ortaya çıkacak projeyi hayata geçirelim” dedi. İçinde 5 bin yıllık tarihi Smyrna Antik Kenti’ni de bulunduran Bayraklı’da belli başlı kavşakların ve caddelerin cumhuriyet, Smyrna ve efe temalı heykeller, çevre düzenlemeleriyle renkleneceği projenin sunumundan da oldukça etkilendiğini ifade eden Başkan Soyer, heykellerin bir çalıştayla belirlenmesini önerdi. Ayrıca Soyer, denizin üzerine yapılabilecek bir platform ile oraya da heykel konulabileceğini söyledi.

En güzel kreş Bayraklı’da olacak

Bayraklı Belediyesi Çamkıran Hizmet Binası’nın ilk inşa edildiği günkü amacına uygun olarak kreşe dönüştürülme fikrini çok beğenen ve binanın Türkiye’nin en güzel kreşi olmaya aday olduğunu vurgulayan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Aynı zamanda annelerin de istihdam olanağı üzerinde projeler geliştirmeliyiz. Dikiş atölyeleri, çamaşırhane gibi işler yapabilir kadınlarımız. Eşinden boşanmış, ekonomik sıkıntısı olan, eşi hapiste olan kadılarımız başta olmak üzere buralardan faydalanabilir ve aynı zamanda çocukları da kreşten yararlanabilir “dedi. Proje için Başkan Sandal’ı kutladı.

Özkanlar Pazar Yeri sorunu çözüldü

Bayraklı Belediyesi tarafından önceki dönemde yapılan Nene Hatun Kız Misafirhanesi’nin önündeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2 bin 500 metrekarelik alan yapılacak plan değişikliğiyle belediye hizmet alanına dönüştürülecek, katlı pazar yeri yapılacak ve Bayraklı Belediyesine tahsis edilecek. Konuyla ilgili Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’e bilgi veren Başkan Serdar Sandal, içinde otoparkın, gençlik merkezinin, kreş ve konferans salonu ile eğitim için kullanılabilecek alanların da olduğu çok amaçlı projeyi anlattı. Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri’ne yaklaşık 500 metre mesafedeki yeni projenin daha da genişletilip, estetik mimariye ve daha fazla kişinin kullanımına yönelik tasarlanmasını isteyen Başkan Soyer de, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir tesisin ilçeye kazandırılacağını söyleyerek, proje ile ilgili fizibilite çalışmalarına başlanmasını istedi.

CV bankası kuruldu

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, CHP İl teşkilatıyla yağtığı son toplantıda gündeme gelen CV bankası projesini hayata geçirdi. İzmirliler bundan böyle Büyükşehir’in web sitesi aracılığıyla iş başvurusu yapabilecek. Yüz binlerce başvurusu sisteme düşecek ve yetkililer tarafından incelenecek. Başvuru, TC Kimlik numarası, ad, soyad ve cep telefonu bilgileriyle yapılıyor.

SOYER’İN MAHALLE TURLARI SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmek amacıyla bu defa Konak Lale Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Gürçeşme Pazarı’nı gezip vatandaşla tek tek sohbet etti. Muhtar Sumru Benligül de park, yeşil alan, otobüs hatları, karakol binası gibi taleplerini dile getirdi.