İki kentte toplu ulaşım ücretsiz

İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla, toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak verecek. İzmir’de uygulama otobüs, raylı sistem ve deniz ulaşımında geçerli olacak, baykuş seferleri devam edecek. Manisa’da da, 4 günlük bayram süresince il genelinde hizmet veren MANULAŞ bünyesindeki kırmızı otobüsler ile kent merkezindeki elektrikli otobüslerden ücret alınmayacak.