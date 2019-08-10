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    HaberlerEgeİki kentte toplu ulaşım ücretsiz
    10.08.2019 - 02:01

    İki kentte toplu ulaşım ücretsiz

    İki kentte toplu ulaşım ücretsiz

    İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla, toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak verecek. İzmir’de uygulama otobüs, raylı sistem ve deniz ulaşımında geçerli olacak, baykuş seferleri devam edecek. Manisa’da da, 4 günlük bayram süresince il genelinde hizmet veren MANULAŞ bünyesindeki kırmızı otobüsler ile kent merkezindeki elektrikli otobüslerden ücret alınmayacak.

    Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
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    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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