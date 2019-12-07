İki nesil aynı fakültede

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi’nde üç baba, çocuklarıyla birlikte lisans ve lisansüstü eğitim görüyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılığı görevini devam ettiren Nihat Ağan (48) ÇOMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, kızı Beyza Ağan (19) da ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde çalışan Fatih Yıldırım (44) Tarla Bitkileri Bölümü’nde yüksek lisans yaparken oğlu Berk Yıldırım da (21) aynı bölümde lisans öğrencisi.

Bilgi alışverişi

Biga Tarım İlçe Müdürlüğü’nde çalışan İsmail Kaçar da (54) aynı zamanda Zootekni Bölümü birinci sınıf öğrencisi, oğlu Mustafa Kaçar ise Tarla Bitkileri Bölümü’nde yüksek lisans yapıyor. Baba ve oğullarına eğtim veren Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Harun Baytekin, “Yaşam boyu eğitimin bütün örneklerini burada görüyoruz” dedi. Babalar da, “Aynı fakültede, aynı sıralarda eğitim görmek hayal bile edemeyeceğimiz bir şey. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz” diye konuştu. l DHA