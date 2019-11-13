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    HaberlerEge Haberleriİki teker kampüste
    13.11.2019 - 01:06 |

    İki teker kampüste

    Köyceğiz Meslek Yüksekokulu, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet etkinliği düzenledi.

    İki teker kampüste

    Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Kampüste bisiklet kullanımını artıracağız” diye konuştu.

    Kız arkadaşına kurşun yağdırdıBursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.
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