İki yaka 25 yıl sonra buluştu

İZMİR’in Çeşme ilçesinde 25 yıl aradan sonra yapılan Çeşme Festivali 2019 ‘Ege’nin İki Yakası’ temasıyla başladı. 5 gün sürecek festivalin açılışı Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Ege ve Yunan yörelerine ait halk oyunları sunuldu. Etkinlik kortej yürüyüşüyle devam etti. Çeşme çarşısı boyunca yürüyen kalabalık, esnafa ve vatandaşa karanfil dağıttı. Tarihi festivali yıllar sonra, Çeşme’nin kaptanı olarak yeniden hayata geçirmenin gururunu yaşadığını belirten Başkan Ekrem Oran, “Çeşme, bozulmamış doğal güzellikleri, binlerce yıllık tarihi, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kültürel birikimi, gastronomik zenginlikleri ile, yalnız deniz, kum, güneş kalıplarına sığmayacak kadar büyük, dünya turizminde eşine ender rastlanır bir kenttir.

Dünya tanıyacak

Çeşme Festivali, bu eşsiz güzelliklerimizi dünyaya tanıtmayı, her yıl farklı coğrafyalar, farklı kültürleri Çeşmemizde ağırlayarak, dünyanın her köşesine, gönül bağları, dostluk köprüleri kurmayı hedefliyor” dedi. Festival boyunca Ege’nin iki yakasından Hüsnü Şenlendirici, Yeni Türkü, Cafe Alman İstanbul, Şinadika ve Kunka, Eleftheria Arvanitaki, Solon Lekkas gibi şarkıcılar ve müzik grupları yer alacak.