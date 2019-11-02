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    HaberlerEgeİki yeni millet kıraathanesi
    02.11.2019 - 02:38 |

    İki yeni millet kıraathanesi

    Balıkesir Altıeylül ilçesinin Belediye Başkanı Hasan Avcı, hedeflerinin 2023’e kadar 10 millet kıraathanesi açmak olduğunu söyledi.

    İki yeni millet kıraathanesi

    İlkini Plevne Mahallesi İsmail Akçay Parkı içinde hizmete sunduklarını belirten Avcı, “İkinci ve üçüncü kıraathaneler için çalışmalara başladık” dedi. Projeler hakkında bilig veren Avcı, “İkinci kıraathane Dinkçiler Mahallesi’ndeki eski baruthane binası olacak. 300 metrekare kafeterya, 150 metrekare kütüphane olacak. Sosyal birimlerle birlikte atıl olan bu yeri canlandıracağız. İkincisi, Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı. Cuma pazarı yanında yapılan projenin şu an kabası bitti. Açılışını 2020 sonbaharında yapmayı düşünüyoruz dedi. 

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