İki yeni millet kıraathanesi

İlkini Plevne Mahallesi İsmail Akçay Parkı içinde hizmete sunduklarını belirten Avcı, “İkinci ve üçüncü kıraathaneler için çalışmalara başladık” dedi. Projeler hakkında bilig veren Avcı, “İkinci kıraathane Dinkçiler Mahallesi’ndeki eski baruthane binası olacak. 300 metrekare kafeterya, 150 metrekare kütüphane olacak. Sosyal birimlerle birlikte atıl olan bu yeri canlandıracağız. İkincisi, Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı. Cuma pazarı yanında yapılan projenin şu an kabası bitti. Açılışını 2020 sonbaharında yapmayı düşünüyoruz dedi.