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    29.12.2019 - 00:06 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    İki yıl sonra mutlu son

    Kapanmasının ardından uygun yer bulunamayan Özkanlar Pazarı, Bornova Belediye Başkanı İduğ’un girişimleriyle dün yeniden vatandaşla buluştu

    İki yıl sonra mutlu son

    İzmir’in Bornova ilçesinde, iki yıl önce kapatılan Özkanlar Pazarı yeniden açıldı. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından Bayraklı sınırları içerisinde kalan Özkanlar Pazarı, 2017 yılında pazarın kurulduğu sokaklarda ikamet eden mahalle sakinlerinin talebi üzerine kapatılmış ancak yerine yeni bir alan bulunamamıştı. Pazarcıların ve bölge sakinlerinin tepkisini çeken kararın arından Karayolları 2’nci Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerle Bornova Belediyesi, pazaryerini tekrar halkın hizmetine sundu. Pazar günleri ikinci el otomobil pazarının açılacağı pazar, salı günleri kadın üreticilere, perşembe günleri tekstilcilere ayrılacak. Alan, ayın bir günü ise antika pazarı olarak hizmet verecek.

    Üç yeni pazar daha

    İki yıldır mağdur olan pazarcılar adına harekete geçtiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “2020’de üç yeni pazaryeri açacağız. Pazarlar hepimizin esnafla buluştuğu ortamlar. Pazarda çok çeşit ve farklı fiyatlardan tercih yapabilirsiniz” dedi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, pazaryerinin kapanması nedeniyle uzun süre bekleyen ve gelirlerinden fedakarlık yapan esnaf için bu açılışın çok önemli olduğunu dile getirdi.

    İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü altında kurulan pazaryerinin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katıldı. İki yılda pazarcılarla hem toplu olarak hem bireysel olarak biraraya geldiklerini belirten Dağ, “Çözüm üretmek için ciddi çalıştık. Pazarcıları tebrik ediyorum. iki yılda neticeye gelinmesinde hiç yılmadan azim ve kararlılıkla emeklerinin peşinde oldular. Özellikle bizim için çözüm noktasında gayret gösteren, 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen belediye başkanına teşekkür ederiz. Bir önceki dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan da kamulaştırma konusunda çok çalıştı” ifadelerini kullandı.

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