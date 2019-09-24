‘İkinci Bahar’a izleyiciden tam not

Bergama Kültür Merkezi (BerKM) eylül ayı etkinlikleri kapsamında seyirciyl buluşan İstanbul Temaşa Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘İkinci Bahar’ adlı tiyatro oyunu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Aşk, romantizm ve komedi dolu oyunda ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak mizahi bir dille anlatılıyor.