24.09.2019 - 00:26 |
‘İkinci Bahar’a izleyiciden tam not
Bergama Kültür Merkezi (BerKM) eylül ayı etkinlikleri kapsamında seyirciyl buluşan İstanbul Temaşa Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘İkinci Bahar’ adlı tiyatro oyunu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Aşk, romantizm ve komedi dolu oyunda ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak mizahi bir dille anlatılıyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.