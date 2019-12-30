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    HaberlerEge Haberleri İkinci elde süre uzadı
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    30.12.2019 - 00:03 |

    İkinci elde süre uzadı

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti ile uğraşanların 31.12.2019 tarihine kadar uymaları gereken koşullarla ilgili sürenin sekiz ay uzatıldığını açıkladı.

    İkinci elde süre uzadı

    27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, konutların altında ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapanları kapsamadığı belirtildi. MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Ticaretle ilgili her türlü düzenlemeyi üyelerimize bildirip mağdur olmamalarını sağlamak öncelikli görevmiz” dedi.

     

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