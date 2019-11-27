İkinci ‘Güneş Tarlası’ kuruluyor

İzmir’in ilk ‘Güneş Tarlası’nı 2014 yılında faaliyete geçiren Karşıyaka Belediyesi, ikincisi için harekete geçti. Mevcut tesisin iki katı kapasiteye sahip yatırımla yılda toplam 1 milyon 800 bin lira değerinde enerji üretilecek.



Yeni santral, 2014 yılında Örnekköy Mezarlığı’nın alt tarafındaki 9 dönümlük araziye inşa edilen 0.5 megavatlık Güneş Tarlası’nın yanında hayata geçirilecek. 17 dönüm alan üzerine, 4224 adet panelle kurulacak 1 megavatlık yeni santral için ocak ayında ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Cemil Tugay, “Ağustos 2020’de santralin devreye alınması hedefliyoruz. Elde edilecek enerjiyle elektrik dağıtım idaresi ile mahsuplaşıp belediye tesisleri için fatura ödenmeyecek ya da bedeli gelir olarak belediye bütçesine aktarılacak” dedi.