İkinci kez ‘BEST OF’

Wyndham Grand İzmir Özdilek, ikinci defa aldığı ‘Best of Award’ ödülünü personelin katıldığı kokteyl ile kutladı. Otel Genel Müdürü Funda Çam, “Biz başarının bir varış noktası değil bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Bu düşünce doğrultusundaki gayretli çalışmalarımız bize birçok ödülü getirdi. Dünya çapındaki Wyndham otelleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda otelimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Best of Wyndham Grand’ ödülüne layık görüldü. Hedefimiz otelimize gelen her misafirimizin yüzde 100 memnuniyetini sağlamaktır” dedi.

Ertan Sağtekin, Nilay Kahraman, Timur Yurtseven, Gözde Özveren, Ali Can ve Ayşe Yumurtacı bir arada.