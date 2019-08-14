14.08.2019 - 00:38
İkinci kez ‘BEST OF’
Wyndham Grand İzmir Özdilek, ikinci defa aldığı ‘Best of Award’ ödülünü personelin katıldığı kokteyl ile kutladı. Otel Genel Müdürü Funda Çam, “Biz başarının bir varış noktası değil bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Bu düşünce doğrultusundaki gayretli çalışmalarımız bize birçok ödülü getirdi. Dünya çapındaki Wyndham otelleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda otelimiz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Best of Wyndham Grand’ ödülüne layık görüldü. Hedefimiz otelimize gelen her misafirimizin yüzde 100 memnuniyetini sağlamaktır” dedi.
Ertan Sağtekin, Nilay Kahraman, Timur Yurtseven, Gözde Özveren, Ali Can ve Ayşe Yumurtacı bir arada.
İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
Çanakkale'de oltaya 4 metre uzunluğunda köpek balığı takıldıÇanakkale'de avlanmaya çıkan amatör balıkçılar Murat Sezal, Şevki Kuşcu ve Tuncay Kuşçunun oltalarına boz camgöz cinsi dev köpek balığı yakalandı. Yaklaşık 1 saat süren uğraş sonrası balığı su yüzeyine çıkarabilen balıkçılar, karşılaştıkları manzara karşısında gözlerine inanamadı. İlk şaşkınlığı üzerlerinden atan balıkçılar, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettikleri dev köpek balığını, avlanması yasak bir cins olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı.