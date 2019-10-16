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    HaberlerEgeİkinci kitabın geliri STK’lara
    16.10.2019 - 02:08 |

    İkinci kitabın geliri STK’lara

    Minik yazar Lara Şenkal, 11 yaşında ikinci kitabını yazıyor. İlk kitabı Ördekler Okulu Düşmanlara Karşı’yı henüz 9 yaşındayken yazan Şenkal, ikinci kitabı için kolları sıvadı.

    İkinci kitabın geliri STK’lara

    Küçük yaşında gördüğü ilgi ve beğeniyle kitabını imzalaması için imza günlerine davet edildi. Yeni kitabıyla ilgili yayın evleriyle görüşmeleri devam eden çocuk yazar Şenkal, “Çok kitap okuyorum. Hayal gücümle beraber ortaya yeni hikayeler çıkıyor. Şimdi ikinci kitabımı yazıyorum. Çocukların ikinci eserimi de seveceğine inanıyorum” dedi, ikinci kitabının gelirinin bir bölümünü STK’lara bağışlayacağını söyledi.

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