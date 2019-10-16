İkinci kitabın geliri STK’lara

Küçük yaşında gördüğü ilgi ve beğeniyle kitabını imzalaması için imza günlerine davet edildi. Yeni kitabıyla ilgili yayın evleriyle görüşmeleri devam eden çocuk yazar Şenkal, “Çok kitap okuyorum. Hayal gücümle beraber ortaya yeni hikayeler çıkıyor. Şimdi ikinci kitabımı yazıyorum. Çocukların ikinci eserimi de seveceğine inanıyorum” dedi, ikinci kitabının gelirinin bir bölümünü STK’lara bağışlayacağını söyledi.