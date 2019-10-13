13.10.2019 - 01:00 |
İklim değişikliğine dikkat çektiler
‘Friday’s for Future’ (Gelecek için Cumalar) adı altında bir araya gelen iklim aktivistlerinin en genç isimlerinden 11 yaşındaki Deniz Çevikuş, farkındalık yaratmak için Marmaris’e geldi.
Çevikuş, Kordon Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı önünde, küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında İngilizce, Rusça ve Türkçe dövizler açtı. l ALİ GÜNDOĞAN DHA
Antalya'da sıcaklık 33 dereceyi gördü!Türkiye'nin farklı bölgelerinde sağanak beklenirken, Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.