İklim eylem planı hazır

Denizli Büyükşehir Belediyesi iklim eylem planını yayınladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, çevresel sorunların başında gelen iklim değişikliğine karşı hayata geçirdiği İklim Değişikliği Eylem Planı Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı’nın vizyonu, “Denizli’yi düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli örnek bir şehir yapmak” şeklinde belirlendi.

Sera gazında yüzde 21 azalım

Söz konusu İklim Değişikliği Eylem Planı’nın bu süreçte bir yol haritası görevi göreceği belirtildi, hedefin 2030 yılı itibariyle kentteki sera gazı salımlarından yüzde 21 azaltım olduğu açıklandı. Eylem planının Denizli’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde bir mihenk taşı olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı ulusal, bölgesel ve yerel politikalara, sürdürülebilirlik yolunda Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacaktır. Bu değerli çalışmanın diğer projelere örnek olmasını ve ülkemizin sera gazı azaltım ve uyum kapasitesinin gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.