BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeİklim eylem planı hazır
    08.08.2019 - 02:19

    İklim eylem planı hazır

    İklim eylem planı hazır

    Denizli Büyükşehir Belediyesi iklim eylem planını yayınladı.

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, çevresel sorunların başında gelen iklim değişikliğine karşı hayata geçirdiği İklim Değişikliği Eylem Planı Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

    Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı’nın vizyonu, “Denizli’yi düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli örnek bir şehir yapmak” şeklinde belirlendi.

    Sera gazında yüzde 21 azalım

    Söz konusu İklim Değişikliği Eylem Planı’nın bu süreçte bir yol haritası görevi göreceği belirtildi, hedefin 2030 yılı itibariyle kentteki sera gazı salımlarından yüzde 21 azaltım olduğu açıklandı. Eylem planının Denizli’nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde bir mihenk taşı olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı ulusal, bölgesel ve yerel politikalara, sürdürülebilirlik yolunda Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacaktır. Bu değerli çalışmanın diğer projelere örnek olmasını ve ülkemizin sera gazı azaltım ve uyum kapasitesinin gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için
    Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber