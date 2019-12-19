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    HaberlerEge Haberleri ‘İklim için biz de varız’
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    19.12.2019 - 07:50 |

    ‘İklim için biz de varız’

    Ayvalık Belediyesi, ‘Yaşanabilir Bir Gelecek’ hedefiyle İklim İçin Kentler Deklarasyonu’nu imzaladı.

    ‘İklim için biz de varız’

    Ayvalık Belediyesi, ‘Yaşanabilir Bir Gelecek’ hedefiyle İklim İçin Kentler Deklarasyonu’nu imzaladı. Belediye bu imzayla; karbon salınımlarını azaltmak için iklim değişikliği eylem planı hazırlayacağını, kentte sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik vereceğini, iklim değişikliği ile mücadelede kurumları, girişimcileri, kooperatifleri ve STK’ları destekleyeceğinin sözünü verdi.

    Gelecek nesillere

    Gelecek ve sağlıklı nesiller için iklim krizine karşı herkesin somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Başkan Mesut Ergin, “Bugün seçtiğimiz yol çocuklarımızın geleceğini etkileyecektir. Biz bugünümüz ve yarınımız için iklim kriziyle mücedelede varız ve kararlıyız” dedi.

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